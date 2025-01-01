Smallville
Folge 18: Metallos Rückkehr
41 Min.Ab 12
Clark erfährt, dass Chloe und Oliver in gemeinsamer Mission im ganzen Land Meteoritengestein gelagert haben. Er wendet sich von Chloe ab und verbrüdert sich stattdessen mit Zod. Chloe sieht nur noch den Ausweg, Tess zu Hilfe zu rufen. Sie schicken Corben zu Clarks und Zods Festung. Zwar gelingt es ihm, Clark von der Wirkung des Kryptonits zu befreien, doch dieser sieht immer noch einen Bruder in Zod.
Weitere Folgen in Staffel 9
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen