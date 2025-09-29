Schleppen, Schrauben, Schwitzen! Der Baumarkt-CountdownJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 24: Schleppen, Schrauben, Schwitzen! Der Baumarkt-Countdown
46 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
In Duisburg entsteht in Rekordzeit ein XXL-Baumarkt. Kilometerweise Regale werden aufgebaut, 80.000 Artikel eingeräumt, und Gartencenter sowie Drive-In-Bereich entstehen. Der Eröffnungstermin naht! Werden die neuen Mitarbeiter die Herausforderung meistern und den Baumarkt pünktlich zur Eröffnung fertigstellen? Und was sagen die Kunden zum neuen Mega-Baumarkt in Duisburg?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPIEGEL TV - Reportage
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH