Beim Thema Partylärm ist vielen Kölner Frohnaturen das Lachen vergangen. Zwischen Anwohnern und Gastronomen tobt ein erbitterter Kulturkampf auf den Straßen in der City. Peter Kempers hat schlaflose Nächte. Der Steuerberater misst in seinem Wohnzimmer mit einem geeichten Spezialgerät bis zu 85 Dezibel. Für den Anwohner im Belgischen Viertel ist der Kneipenlärm vor seinem Fenster Körperverletzung. Spiegel-TV Autor Markus Grün berichtet aus dem umkämpften Kölner Nachtleben.
