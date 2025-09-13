SPIEGEL TV Verbrechen - Tödliche TriebeJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 9: SPIEGEL TV Verbrechen - Tödliche Triebe
45 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
2006 verschwinden in Hannover eine Mutter und ihr Baby. Eine riesige Blutlache wird gefunden, aber keine Leichen. Die Polizei steht vor einem Rätsel - bis Spuren den 38-jährigen Kindsvater unter Verdacht bringen. Und: Die Plattenbau-Wohnung eines wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Mannes wird zum Treffpunkt von Minderjährigen. Mit Videospielen, Alkohol und Zigaretten lockt der Arbeitslose die Jungen zu sich - bis seine Wohnung zum Schauplatz eines blutigen Verbrechens wird.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
