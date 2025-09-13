Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

SPIEGEL TV Verbrechen - Tödliche Triebe

Kabel EinsStaffel 2024Folge 9vom 13.09.2025
SPIEGEL TV Verbrechen - Tödliche Triebe

SPIEGEL TV Verbrechen - Tödliche TriebeJetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 9: SPIEGEL TV Verbrechen - Tödliche Triebe

45 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

2006 verschwinden in Hannover eine Mutter und ihr Baby. Eine riesige Blutlache wird gefunden, aber keine Leichen. Die Polizei steht vor einem Rätsel - bis Spuren den 38-jährigen Kindsvater unter Verdacht bringen. Und: Die Plattenbau-Wohnung eines wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Mannes wird zum Treffpunkt von Minderjährigen. Mit Videospielen, Alkohol und Zigaretten lockt der Arbeitslose die Jungen zu sich - bis seine Wohnung zum Schauplatz eines blutigen Verbrechens wird.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPIEGEL TV - Reportage
Kabel Eins
SPIEGEL TV - Reportage

SPIEGEL TV - Reportage

Alle 3 Staffeln und Folgen