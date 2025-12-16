Stolz und Vorurteil - Wir sind der PottJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 16.12.2025: Stolz und Vorurteil - Wir sind der Pott
45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Der Ruhrpott ist Deutschlands wohl bekanntestes Ballungsgebiet, geprägt von rauchenden Schloten, Zechen und Malochern. Nirgendwo sonst liegen Industriegeschichte, Arbeiterstolz und kulturelle Vielfalt so nah beieinander. Doch wie sieht das wahre Leben im Ruhrgebiet aus? Wer sind die Menschen, die in den Vereinen und Eckkneipen den Takt vorgeben? Und warum können sich so viele keinen besseren Ort zum Leben und Arbeiten vorstellen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins