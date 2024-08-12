Zum Inhalt springenBarrierefrei
SPIEGEL TV - Reportage

Volle Dröhnung Rock! Festival nonstop

SAT.1Folge vom 12.08.2024
Volle Dröhnung Rock! Festival nonstop

SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 12.08.2024: Volle Dröhnung Rock! Festival nonstop

46 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12

80.000 Besucher, 70 Bands und 700.000 Liter Getränke: Rock im Park ist eines der größten Festivals Deutschlands. In diesem Jahr trafen sich die Rockfans Mitte Juni in Nürnberg, um drei Tage zu feiern. Bis zu 319 Euro Eintritt ließen sie sich das kosten. Unter anderem standen Guano Apes, die Ärzte und Green Day auf einer der drei Bühnen. Spiegel TV begleitet Rockfans, Musiker und Mitarbeiter bei einem Musikevent, bei dem alle an ihre Grenzen gehen.

