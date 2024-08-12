Volle Dröhnung Rock! Festival nonstopJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 12.08.2024: Volle Dröhnung Rock! Festival nonstop
46 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12
80.000 Besucher, 70 Bands und 700.000 Liter Getränke: Rock im Park ist eines der größten Festivals Deutschlands. In diesem Jahr trafen sich die Rockfans Mitte Juni in Nürnberg, um drei Tage zu feiern. Bis zu 319 Euro Eintritt ließen sie sich das kosten. Unter anderem standen Guano Apes, die Ärzte und Green Day auf einer der drei Bühnen. Spiegel TV begleitet Rockfans, Musiker und Mitarbeiter bei einem Musikevent, bei dem alle an ihre Grenzen gehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins