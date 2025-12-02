Mein Leben mit 200 Kilo - letzte Hoffnung MagenbandJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Mein Leben mit 200 Kilo - letzte Hoffnung Magenband
45 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Der Kampf gegen Übergewicht und Fettleibigkeit gehört zu den größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Nie zuvor waren die Menschen so dick. Wissenschaftler schlagen Alarm: 2035 könnte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an Adipositas leiden. Ein ernstzunehmendes Problem - auch in Deutschland. "SPIEGEL TV - Reportage" begleitet Menschen, die seit vielen Jahren mit ihrem Gewicht kämpfen und sich nach unzähligen Diäten für eine radikale Maßnahme entscheiden: eine Magen-OP.
