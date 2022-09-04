Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVNickelodeonFolge vom 04.09.2022
Folge vom 04.09.2022: In der Kritzelzone / Blubberbernd verzieht sich

22 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

SpongeBob und Patrick befinden sich in einer mysteriösen zweiten Dimension. Dort erwachen alle ihre Zeichnungen plötzlich zum Leben. Außerdem helfen die beiden Blubberbernd dabei, aus dem Keller seiner Mutter auszuziehen.

