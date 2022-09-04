In der Kritzelzone / Blubberbernd verzieht sichJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.09.2022: In der Kritzelzone / Blubberbernd verzieht sich
22 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
SpongeBob und Patrick befinden sich in einer mysteriösen zweiten Dimension. Dort erwachen alle ihre Zeichnungen plötzlich zum Leben. Außerdem helfen die beiden Blubberbernd dabei, aus dem Keller seiner Mutter auszuziehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon