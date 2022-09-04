Kleine Freunde / Oma PlanktonJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.09.2022: Kleine Freunde / Oma Plankton
22 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
SpongeBob und Patrick schenken sich gegenseitig Miniaturen ihrer selbst. Außerdem erzählt Plankton seiner Großmutter, dass er der Besitzer der Krossen Krabbe ist. Sie besucht ihn in Bikini Bottom - also muss er ihr etwas vorgaukeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon