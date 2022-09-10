Senf-Sucher / Die EinkaufslisteJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.09.2022: Senf-Sucher / Die Einkaufsliste
22 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 6
Als in der Krossen Krabbe der Senf ausgeht, schickt Mr. Krabs SpongeBob, Patrick und Thaddäus los, um welchen aufzutreiben! // SpongeBob und Sandy müssen Krabbenburger-Zutaten besorgen, aber Plankton beobachtet jeden ihrer Schritte.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon