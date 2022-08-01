Der Verein der leeren Birnen / Die Ballade vom Schmuddel-SiffJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.08.2022: Der Verein der leeren Birnen / Die Ballade vom Schmuddel-Siff
22 Min.Folge vom 01.08.2022
Patrick führt SpongeBob in die angesehene Gesellschaft der Dummköpfe und Blödmänner ein. // Patrick treibt es mit seinem Dreck auf die Spitze und spielt in so viel Müll herum, dass er nicht mehr wiederzuerkennen ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon