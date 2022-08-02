Das krosse Kittchen / Das Ananas-WohnmobilJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.08.2022: Das krosse Kittchen / Das Ananas-Wohnmobil
22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6
Mr. Krabs verwandelt die Krosse Krabbe in ein Gefängnis, als Plankton das Gesetz bricht. Doch Verbrechen lohnt sich nicht. // SpongeBob und Patrick verwandeln die Ananas in ein Wohnmobil, um mit Thaddäus den Roadtrip zu machen, den er verdient.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon