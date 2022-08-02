Auf die Beine gebracht / Zum Seeaffen gemachtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.08.2022: Auf die Beine gebracht / Zum Seeaffen gemacht
22 Min.Folge vom 02.08.2022
Gary bekommt Gliedmaßen, damit er mit SpongeBob mithalten kann. Doch schon bald sieht sein Herrchen im Vergleich zu ihm lahm aus. // Plankton übt, die Welt zu beherrschen, indem er sich schrumpft und sich zum König von SpongeBobs Aquarium ernennt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon