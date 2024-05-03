Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 03.05.2024
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 6

Plankton und Karen nehmen gemeinsam Tanzstunden und werden schnell die Besten im Kurs. SpongeBob findet ein Zauberbuch, welches für reichlich Chaos sorgt. Denn er nutzt dieses, um in der Küche der Krossen Krabbe verschiedenes zu kochen.

