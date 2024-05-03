Tango-Revanche / Frühstück in der Krossen KrabbeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 03.05.2024: Tango-Revanche / Frühstück in der Krossen Krabbe
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 6
Plankton und Karen nehmen gemeinsam Tanzstunden und werden schnell die Besten im Kurs. SpongeBob findet ein Zauberbuch, welches für reichlich Chaos sorgt. Denn er nutzt dieses, um in der Küche der Krossen Krabbe verschiedenes zu kochen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon