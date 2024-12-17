Drecksackblasen-Bernd / Sheldon SchwammkopfJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.12.2024: Drecksackblasen-Bernd / Sheldon Schwammkopf
22 Min. Ab 6
Blubberbernd und die Drecksackblase tun sich zusammen, um zur ultimativen Nervensäge für Bikini Bottom zu werden. In der Hoffnung, Spongebob und damit der Geheimformel näherzukommen, schließt sich Plankton der Schwammkopf-Familie an.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon