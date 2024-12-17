Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Drecksackblasen-Bernd / Sheldon Schwammkopf

NickelodeonFolge vom 17.12.2024
Drecksackblasen-Bernd / Sheldon Schwammkopf

Drecksackblasen-Bernd / Sheldon SchwammkopfJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.12.2024: Drecksackblasen-Bernd / Sheldon Schwammkopf

22 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 6

Blubberbernd und die Drecksackblase tun sich zusammen, um zur ultimativen Nervensäge für Bikini Bottom zu werden. In der Hoffnung, Spongebob und damit der Geheimformel näherzukommen, schließt sich Plankton der Schwammkopf-Familie an.

Alle verfügbaren Folgen