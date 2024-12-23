Die Keks-Wette / Ein Fahrlehrer-AlbtraumJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 23.12.2024: Die Keks-Wette / Ein Fahrlehrer-Albtraum
23 Min.
Folge vom 23.12.2024
Ab 6
Die Pfadfinder verkaufen Kekse, um sich eine Marsreise zu finanzieren. Mr. Krabs schließt sich ihnen an und startet einen Wettbewerb. Mrs. Puff ist auf SpongeBobs Hilfe angewiesen, um sich nicht von der Konkurrenz ausstechen zu lassen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon