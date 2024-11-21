Der Aufstieg / Die Aliens kommenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 21.11.2024: Der Aufstieg / Die Aliens kommen
23 Min. Ab 6
Lady Hochnas stellt Thaddäus und seine musikalischen "Talente" ihren vornehmen Freunden vor, als sie seine Schirmherrin wird. // Thaddäus will beweisen, dass es keine Außerirdischen gibt - bis er selbst eine Begegnung der besonderen Art hat.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
6
Copyrights:© Nickelodeon