Wer macht hier eine Welle? / Captain Quasar: Die nächste Wiederkehr
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.10.2025: Wer macht hier eine Welle? / Captain Quasar: Die nächste Wiederkehr
23 Min. Ab 6
Mr. Krabs und Plankton buchen aus Versehen das gleiche Zimmer auf einer Kreuzfahrt und müssen Zeit miteinander verbringen. // SpongeBob und Blubberbernd streiten darüber, welche Quasar-Version die Beste ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon