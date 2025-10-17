Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

NickelodeonFolge vom 17.10.2025
Folge vom 17.10.2025: Wer macht hier eine Welle? / Captain Quasar: Die nächste Wiederkehr

23 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6

Mr. Krabs und Plankton buchen aus Versehen das gleiche Zimmer auf einer Kreuzfahrt und müssen Zeit miteinander verbringen. // SpongeBob und Blubberbernd streiten darüber, welche Quasar-Version die Beste ist.

