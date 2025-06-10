Mensch oder Roboter / Feuerwehr-SpongebobJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.06.2025: Mensch oder Roboter / Feuerwehr-Spongebob
23 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 6
Perch Perkins kämpft darum, seinen Job zu behalten, nachdem er entlassen und durch einen Roboter-Moderator ersetzt wurde. SpongeBob, Patrick und Squidward geraten in Schwierigkeiten, als sie freiwillige Feuerwehrleute werden.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon