SpongeBob Schwammkopf

Mensch oder Roboter / Feuerwehr-Spongebob

Nickelodeon
Folge vom 10.06.2025
Mensch oder Roboter / Feuerwehr-Spongebob

Mensch oder Roboter / Feuerwehr-SpongebobJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 10.06.2025: Mensch oder Roboter / Feuerwehr-Spongebob

23 Min.
Ab 6

Perch Perkins kämpft darum, seinen Job zu behalten, nachdem er entlassen und durch einen Roboter-Moderator ersetzt wurde. SpongeBob, Patrick und Squidward geraten in Schwierigkeiten, als sie freiwillige Feuerwehrleute werden.

