Wie du mir, so ich dir / Das Plankton-Aroma
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.06.2025: Wie du mir, so ich dir / Das Plankton-Aroma
23 Min. Ab 6
Squidwards scherzhafter Vater besucht ihn und bringt alle möglichen ulkigen Scherzartikel mit, die seinen Sohn ärgern. Außerdem versucht Plankton, die Geheimformel zu probieren, indem er sich an SpongeBobs Zunge festklebt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon