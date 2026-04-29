Burger braten verboten / Stanley S. SchwammkopfJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 29.04.2026: Burger braten verboten / Stanley S. Schwammkopf
Die Oberzicke Miss Duttfisch will Mr. Krabs eins auswischen: Mit Hilfe ihres Mannes, der Polizeichef ist, lässt sie ihm das Burgerbraten in der 'Krossen Krabbe' verbieten. Doch Not macht erfinderisch: Mr. Krabs eröffnet kurzerhand die 'Geheime Krosse Krabbe' in der bescheidenen Ananas von SpongeBob. Leider erfährt davon auch Plankton, der seinen Erzkonkurrenten Krabs sofort bei Miss Duttfisch verpetzt. Erneut eilt sie herbei, um das verbotene Burgerbraten zu unterbinden - aber in SpongeBobs Ananas wartet eine große Überraschung auf die kratzbürstige Fischdame. // SpongeBob bekommt Besuch von seinem trotteligen Cousin Stanley. Was immer der Unglücksrabe Stanley auch anfasst - es geht garantiert schief. Weder Sandy noch Patrick und erst recht nicht der penible Thaddäus können ihm helfen, sein Problem in den Griff zu bekommen. Schließlich entscheidet sich Stanley, mit SpongeBob zur Arbeit zu gehen. Mr. Krabs ist hocherfreut, wittert er doch doppelten Arbeitseifer!