WasBob WoKopf? - Spongebob verzweifelt gesucht
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 31.08.2022: WasBob WoKopf? - Spongebob verzweifelt gesucht
22 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6
Nachdem er allen nur im Wege steht, beschließt SpongeBob, seine Heimatstadt für immer zu verlassen. Durch einen Zufall wird er sogleich zum Bürgermeister von New Kelp City - können ihn seine Freunde wieder nach Bikini Bottom zurückholen?!
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon