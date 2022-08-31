20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini BottomJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 31.08.2022: 20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini Bottom
22 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6
SpongeBob und Patrick sollen für Mr. Krabs mit einem fahrenden U-Boot-Restaurant auf Kundenjagd gehen. // SpongeBob und Patrick haben unterschiedliche Ansichten über richtige Körperhygiene.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon