Piratenopa / Die Kopffüßler-LogeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.12.2025: Piratenopa / Die Kopffüßler-Loge
12 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 6
Mr. Krabs' Piratenopa will seinen Enkel besuchen kommen. Allerdings weiß er nicht, dass Mr. Krabs gar kein Pirat mehr ist. Also muss die Krosse Krabbe zum Piratenschiff umgebaut werden. Und: SpongeBob muss Thaddäus aufmuntern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon