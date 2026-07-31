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SpongeBob Schwammkopf

Die Welle zurück

NickelodeonFolge vom 31.07.2026
Die Welle zurück

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 31.07.2026: Die Welle zurück

23 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6

Mr. Krabs, SpongeBob, Patrick und Thaddäus werden von einer riesigen Welle erfasst. Alle werden in eine andere Ecke gespült. Mr. Krabs landet im Holländer-Dreieck, von dem man nicht so leicht fliehen kann. Er braucht die Hilfe der Freunde.

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