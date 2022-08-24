Lizenz zum Mixen / Thaddi-BabyJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.08.2022: Lizenz zum Mixen / Thaddi-Baby
22 Min. Folge vom 24.08.2022 Ab 6
SpongeBob erfährt, dass seine Milchshake-Lizenz abgelaufen ist, also muss er wieder auf die Milchshake-Akademie. // Thaddäus stößt sich den Kopf und verhält sich danach wie ein Baby. SpongeBob und Patrick müssen sich also um ihn kümmern.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon