Die Abkürzung / Fahrschule Krabs
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.09.2022: Die Abkürzung / Fahrschule Krabs
22 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 6
SpongeBob hält sich für besonders schlau und versucht, seinen Arbeitsweg zur Krossen Krabbe abzukürzen. Doch er verläuft sich. SpongeBob fällt durch die Fahrprüfung - erneut. Mr. Krabs meint, dass er ihm das Fahren beibringen kann.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon