Kenny der Kater / Angst essen Schwamm auf
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.08.2022: Kenny der Kater / Angst essen Schwamm auf
22 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
SpongeBobs großes Idol kommt nach Bikini Bottom und bringt für Bob eine böse Überraschung. Mr. Krabs hat eine neue Möglichkeit gefunden, um seine Mitarbeiter bei der Stange zu halten und droht ihnen mit dem Krabben-Yeti, der faule Leute frisst.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon