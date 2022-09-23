Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 23.09.2022
Folge vom 23.09.2022: Schmutz, wo ist dein Stachel / Sei nicht der Rache Diener

22 Min.Folge vom 23.09.2022Ab 6

Als ihm sein Einkauf geklaut wird, überzeugt Thaddäus SpongeBob und Sandy, ihm Karate beizubringen. // SpongeBob findet einen ekligen Seeigel in der Krossen Krabbe und versucht alles, um ihn nach draußen zu befördern.

