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SpongeBob Schwammkopf

Verkauft!

NickelodeonFolge vom 14.06.2026
Verkauft!

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.06.2026: Verkauft!

12 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick glauben, dass ihre Häuser verkauft wurden, also ziehen sie weg.

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