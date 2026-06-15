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SpongeBob Schwammkopf

Sandys Eicheldrama

NickelodeonFolge vom 15.06.2026
Sandys Eicheldrama

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.06.2026: Sandys Eicheldrama

12 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6

Sandys Baum muss für ihre Gier büßen, als sie eine neue Essenssensation auf Basis der Eicheln kreiiert. Anonym platzierte Nachrichten sorgen in der Krossen Krabbe für Ärger auf dem neuen Anschlagbrett.

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