Die toten Kinder von Verdant WorksJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 22.06.2024: Die toten Kinder von Verdant Works
44 Min.Folge vom 22.06.2024Ab 12
Die Stadt Dundee war einst das industrielle Zentrum Schottlands, jetzt ist es ein paranormaler Hotspot. Dabei wird die Textilfabrik Verdant Works besonders heimgesucht. Vor rund 200 Jahren gab es hier etliche tödliche Unfälle, denn neben Frauen arbeiteten dort auch viele Kinder. Schon im Alter von sechs Jahren schufteten die Kleinen 16 Stunden am Tag in der Nähe der Maschinen, die äußerst gefährlich waren. Diese Unfälle haben den Ort negativ beeinflusst: Es gibt Berichte über Geistererscheinungen und seltsame Geräusche. Halten die traumatischen Ereignisse aus der Vergangenheit die toten Seelen hier fest?
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.