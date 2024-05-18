Auf den Spuren der HexenverfolgungJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 18.05.2024: Auf den Spuren der Hexenverfolgung
44 Min.Folge vom 18.05.2024Ab 12
Die Stadt Culross war das Epizentrum einer der schlimmsten Hexenjagden in der europäischen Geschichte. Hier wurden Unschuldige weggesperrt, gefoltert und zum Tode verurteilt. Das historische Kaufmannshaus „Culross Palace“ im Stadtzentrum ist der paranormale Hotspot – in fast jedem Raum treibt eine dunkle Kraft ihr Unwesen. Das Team nimmt Kontakt zu den gequälten Seelen der Menschen auf, die zu Unrecht beschuldigt wurden, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Von der Vergangenheit eingeholt, will Medium Chris ihnen Frieden bringen und die Verantwortlichen für diese Grausamkeiten zur Rechenschaft ziehen.
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.