Der Nachtwächter der Edinburgh VaultsJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 25.05.2024: Der Nachtwächter der Edinburgh Vaults
44 Min.Folge vom 25.05.2024Ab 12
Die schottische Hauptstadt ist bekannt für ihre übernatürlichen Vorkommnisse. In den Edinburgh Vaults, den Gewölben unter der Stadt, lauert das Böse. Dort gab es alles: Hexerei, Prostitution, Mord, Raub. In den unterirdischen Kammern trieben sich kriminelle Banden herum. Unter dem reichsten und schönsten Viertel der Stadt war Edinburghs Schattenwelt zu Hause. Normalerweise spukt es in Häusern an der Oberfläche. Aber bei den Vaults liegt der Ursprung im Untergrund. Die Geister steigen von dort nach oben und suchen die Anwohner heim. Medium Chris und sein Team gehen den paranormalen Aktivitäten auf den Grund.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.