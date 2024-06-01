Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 01.06.2024: Der Fluch der Campbells
44 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12
Die Experten reisen an die Westküste Schottlands nach Barcaldine Castle in der Ortschaft Glencoe. Das Hotel war vor 300 Jahren Schauplatz eines brutalen Verrats, der zum Massaker von Glencoe führte. Mitten in der Nacht griffen die Campbells ihre Gastgeber, die MacDonalds, an. Dabei wurden 38 Mitglieder des Clans getötet. Seitdem soll das Castle mit dem „Campbell-Fluch" behaftet sein, denn es sind dort schreckliche Dinge passiert. Zusammen mit ihrem Team will Gail Porter herausfinden, welche Geister dort spuken und warum. Dafür verbringen sie die Nacht im Schloss und machen eine grausige Entdeckung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.