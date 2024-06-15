Der Kobold von Castle MenziesJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 15.06.2024: Der Kobold von Castle Menzies
44 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Die Highlands von Perthshire, im Herzen Schottlands, waren immer wieder hart umkämpft, die blutigen Schlachten haben sich tief in die Gegend eingebrannt. Hier liegt Castle Menzies, ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert, das der Familiensitz des Menzies-Clans war. Die Geschichte des Clans ist gespickt mit Tragödien, darunter ein Rachefeldzug, der zu grausamen Morden führte. Ein Drama wie dieses zieht negative Energie und dunkle Mächte an. Deshalb müssen die Experten bei ihrer Recherche sehr vorsichtig sein. Sie befragen Augenzeugen, erstellen ein Gutachten über das Schloss und halten dann Nachtwache.
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.