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Spooked - Geisterjagd in Schottland

Die gepeinigten Seelen von Stirling

TLCFolge vom 04.05.2024
Die gepeinigten Seelen von Stirling

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Spooked - Geisterjagd in Schottland

Folge vom 04.05.2024: Die gepeinigten Seelen von Stirling

44 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12

Die Ermittlungen führen die Experten nach Stirling, dessen altes Gefängnis eine blutige Geschichte hat. Es wurde 1847 nach damals modernsten Standards gebaut, erlangte aber schnell einen schlechten Ruf, weil es immer überfüllt war. Hier wurden Menschen gefoltert und hingerichtet, selbst Kinder wurden eingesperrt. 1888 wurde es in ein Militärgefängnis umgewandelt. Die leidvolle Geschichte gequälter Seelen in Gefängniszellen hat ihre Spuren hinterlassen: Augenzeugen berichten von starker paranormaler Aktivität und von Kinderschreien, auch Schattenwesen wurden gesichtet. Könnte hier ein Poltergeist sein Unwesen treiben?

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