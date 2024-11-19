Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 19.11.2024: Große Pläne
45 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Tauschgeschäfte sind eigentlich nicht üblich bei „Morlock Motors“. Aber in diesem Fall wittert Michael Manousakis im Westerwald einen lukrativen Deal. Ein Kunde interessiert sich für einen Lkw der General Motors Company aus dem Zweiten Weltkrieg und bietet den „Steel Buddies“ im Gegenzug ein Gama Goat an. Der Dreiachser wurde für sumpfige Kampfgebiete im Vietnamkrieg entwickelt. Und Michael Manousakis hat für das Vehikel einen potenziellen Abnehmer in petto. Im Flugzeug-Hangar in Mendig laufen zudem die Planungen für die „Mission Nordpol“ auf Hochtouren.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.