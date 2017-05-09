Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 09.05.2017: Ein Panzer für den Garten
44 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 12
Zum Auftakt der neuen Staffel müssen die „Steel Buddies“ auf dem Firmenhof in Peterslahr ein 52 Tonnen schweres Problem lösen. Die Mechanik-Freaks haben einen britischen Panzer verkauft, und jetzt wollen sie den Giganten aus Stahl zum Kunden befördern. Doch das ausrangierte Militärfahrzeug ist wegen eines Kupplungsschadens nicht fahrtüchtig. Deshalb kommt beim Transport ein Flugzeugschlepper zum Einsatz. Firmenboss Michael Manousakis hat unterdessen auf seiner Shopping-Tour im Schwabenland den Bug einer Lufthansa-Maschine im Visier.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
12
