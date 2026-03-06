Storage Wars
Folge 1: Selbst gebrautes Glück
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Eine Versteigerung in La Hambra reizt besonders drei Auktionsjäger, die sich auf die Suche nach einem wertvollen Fund begeben möchten. Während Dusty neben einer sensationellen Legosammlung auf ein interessantes Braugerät stößt, muss sich Ivy bei seinem Triumph einer großen Angst stellen, denn auf ihn wartet eine sehr haarige Angelegenheit. Auch Kennys Interesse ist geweckt, als er zwischen sperrigen Holzmöbeln den Namen Leslie liest.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC