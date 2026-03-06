Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 1vom 06.03.2026
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Eine Versteigerung in La Hambra reizt besonders drei Auktionsjäger, die sich auf die Suche nach einem wertvollen Fund begeben möchten. Während Dusty neben einer sensationellen Legosammlung auf ein interessantes Braugerät stößt, muss sich Ivy bei seinem Triumph einer großen Angst stellen, denn auf ihn wartet eine sehr haarige Angelegenheit. Auch Kennys Interesse ist geweckt, als er zwischen sperrigen Holzmöbeln den Namen Leslie liest.

ProSieben MAXX
