Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Der Kampf um den Thron

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 3vom 17.11.2025
Der Kampf um den Thron

Der Kampf um den ThronJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 3: Der Kampf um den Thron

22 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Eine vielversprechende Auktion steht in der Stadt Orange bevor und Rene ist motiviert in einer seiner bisher erfolgreichsten Städte, den Königstitel zu verteidigen. Lisa findet besonders großen Gefallen an einem Lager mit antiken Kaleidoskopen und Musikinstrumenten, während Kenny sich an einem außergewöhnlichen elektronischen Skateboard versucht. Dusty hat Interesse an einigen Lagern, aber er hat Schwierigkeiten, seine Konkurrenten zu überbieten.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen