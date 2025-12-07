Storage Wars
Folge 1: Ungewöhnliche Liaison
21 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Die Anreise durch Downtown L. A. birgt einige Risiken, doch die Lagerräume in Koreatown versprechen neuwertige Ware. Ivy ist auf der Suche nach hippen Sachen für junge Leute und holt sich dafür Tipps von Mary. Diese hingegen hat schlechte Erinnerungen an ihre letzte Auktion in der Stadt und hofft auf ein Lager voller wertvoller Objekte. Brandi muss Jarrod unterdessen schon vor Beginn der Auktion daran erinnern, dass sie gemeinsam einem Team angehören.
