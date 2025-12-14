Storage Wars
Folge 7: Harte Lektion
20 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Mary ist bereits vor der Auktion in Huntington Beach genervt von Rene und geht prompt einen Deal mit ihm ein. Dieser muss sich ohne Lagerraum von der Auktion verabschieden. Doch dann entdeckt er die Ware in Ivys Kofferraum und wird schnell fündig.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC