Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Quantität vs. Qualität

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 2vom 14.12.2025
Quantität vs. Qualität

Quantität vs. QualitätJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 2: Quantität vs. Qualität

21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Jarrod und Brandi reisen in Begleitung zur Auktion in die Uni-Stadt Dominquez. Sie wollen ihren Schützling Alex in die Geheimnisse des guten Bietens einweihen. Darrell hofft auf massenhaft Ware für seine Website und auch Rene ist bereit, seinen Truck mit neuen Schätzen zu füllen. Mary will hingegen ihre Krallen ausfahren, um an das gewünschte Lager zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 12 Staffeln und Folgen