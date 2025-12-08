Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 10vom 02.02.2026
Folge 10: Standhaft

21 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Ivy nimmt sich vor, auf der Auktion in Norwalk ein besonderes Sammlerstück aufzustöbern. Mary will mit ihrer neuen Taktik wertvolle Lagerräume abstauben. Während sich ihre Konkurrenz über ihren Aufzug lustig macht, reißt sich die Geschäftsfrau ein vielversprechendes Lager unter den Nagel.

