Storage Wars
Folge 10: Standhaft
21 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Ivy nimmt sich vor, auf der Auktion in Norwalk ein besonderes Sammlerstück aufzustöbern. Mary will mit ihrer neuen Taktik wertvolle Lagerräume abstauben. Während sich ihre Konkurrenz über ihren Aufzug lustig macht, reißt sich die Geschäftsfrau ein vielversprechendes Lager unter den Nagel.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
