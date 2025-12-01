Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 11vom 14.12.2025
Die Auktionatoren Laura und Dan haben es dieses Mal schwer, die Lagerräume loszuwerden, denn hinter den Türen verbirgt sich jede Menge Müll. Nichtsdestotrotz haben Brandi und Jarrod Unterstützung mitgebracht und hoffen auf einen Lagerraum voller Wertgegenstände. Auch die heimische Konkurrenz sucht nach wertvollen Objekten. Ob sich diese in einem überdimensionalen Lager verstecken?

