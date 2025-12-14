Storage Wars
Folge 5: Geldsegen
21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
In Moreno Valley wurden schon früh die ersten Lagerräume errichtet. Das verspricht antike Sammlerstücke. Die Preise schnellen in die Höhe, als sich Mavrick mit Ivy und Dave einen harten Bieterwettstreit nach dem anderen liefert. Ivy steckt schlussendlich ein Vermögen in ein vollgeräumtes Lager. Ob sich seine Investition auszahlt?
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC