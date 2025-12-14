Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Geldsegen

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 5vom 14.12.2025
Geldsegen

GeldsegenJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 5: Geldsegen

21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

In Moreno Valley wurden schon früh die ersten Lagerräume errichtet. Das verspricht antike Sammlerstücke. Die Preise schnellen in die Höhe, als sich Mavrick mit Ivy und Dave einen harten Bieterwettstreit nach dem anderen liefert. Ivy steckt schlussendlich ein Vermögen in ein vollgeräumtes Lager. Ob sich seine Investition auszahlt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 12 Staffeln und Folgen