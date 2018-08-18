Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 10: Foodtrends aus Fernost
24 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 6
In der heutigen Folge reisen wir nach Fernost auf der Suche nach verrückten neuen Foodtrends, denn Japan und China haben in Sachen "Crazy Food" so einiges zu bieten. Wir besuchen ein Comic-Restaurant in der Megacity Hongkong, spüren die aktuellen Eistrends in Tokio auf und Enie zeigt Euch, wie man ganz normale Gerichte mithilfe von Matcha in ausgefallene Kreationen zum Staunen verwandelt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx