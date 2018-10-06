Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 18: Süßes: Handmade
23 Min.Folge vom 06.10.2018Ab 6
In der heutigen Folge erklärt Enie, wie man bekannte Naschereien, die man sonst fertig kauft, ganz einfach selbst machen kann: von Schokotoffees, über Erdnussflips bis hin zum selbstgedruckten Weingummi.
