Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 15: Superfoods
24 Min.Folge vom 15.09.2018Ab 6
Heute dreht sich alles um vitaminreiche Lebensmittel, die so genannten "Superfoods". Die einfallsreichen Rezepte für Leckereien, die vor Vitaminen und Mineralstoffen geradezu strotzen: Gesunde Avocado-Nachspeisen, saftige Kuchen aus Kohl und tolle Kreationen aus Algen und roter Beete. Und für Genuss-Trinker zaubert Enie einen nährstoffreichen Shake aus Karotten und Erdbeeren.
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx