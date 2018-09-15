Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Superfoods

sixxStaffel 3Folge 15vom 15.09.2018
Superfoods

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 15: Superfoods

24 Min.Folge vom 15.09.2018Ab 6

Heute dreht sich alles um vitaminreiche Lebensmittel, die so genannten "Superfoods". Die einfallsreichen Rezepte für Leckereien, die vor Vitaminen und Mineralstoffen geradezu strotzen: Gesunde Avocado-Nachspeisen, saftige Kuchen aus Kohl und tolle Kreationen aus Algen und roter Beete. Und für Genuss-Trinker zaubert Enie einen nährstoffreichen Shake aus Karotten und Erdbeeren.

